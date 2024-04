Appartamento occupato abusivamente a Limbiate, deferite quattro persone. L'accertamento della Polizia Locale in seguito alla querela da parte di Aler

Polizia Locale alle case Aler

Hanno occupato abusivamente un appartamento delle case Aler a Limbiate, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Lunedì, in seguito ad una segnalazione dovuta ad una querela di parte, la Polizia Locale ha accertato che un alloggio del complesso residenziale di via XXV Aprile a Pinzano, era stato occupato da una famiglia senza alcun titolo.

Occupato da una famiglia di quattro persone

L’appartamento era libero e in attesa di essere assegnato agli aventi diritto in graduatoria, invece ne ha preso possesso un nucleo famigliare composto da quattro persone, tutti stranieri e regolari in Italia.

Deferiti all'Autorità giudiziaria

La Polizia Locale è così intervenuta per accertare l’abuso e ha proceduto con il deferimento all’Autorità giudiziaria degli occupanti, sarà ora Aler ad avviare le procedure per l'eventuale sgombero nel caso in cui le persone non dovessero lasciare l’alloggio spontaneamente.