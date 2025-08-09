Appello per ritrovare "Lisa", il Border Collie dell'ex consigliera e segretaria cittadina del Pd

Per chi ha vissuto almeno una volta l’angoscia di non trovare più il proprio cane, sa bene quanto quel senso di vuoto possa stringere il cuore come una morsa. È una paura che si infila nelle ossa, un terrore muto che cresce con ogni ora che passa.

"Abbiamo smarrito Lisa sulla cima Cece in val Maggiore, aiutateci a ritrovarla". E' questo il caloroso e al tempo stesso disperato appello lanciato in queste ore, sulle pagine Social, da Francesca Crippa, volto conosciuto nella politica vimercatese per aver ricoperto l'incarico di consigliere comunale e segretario cittadino, a Vimercate, del Partito democratico. Sono ore di ansia e angoscia per lei e per i suoi famigliari.

"Lisa è una Border Collie dolcissima e affettuosa - ha sottolineato Crippa, contattata dalla nostra redazione - Ha il collare con il mio numero di telefono. Chiedo a chi la vedesse o trovasse di contattarmi. Lisa e mio papà ieri, venerdì, hanno effettuato una lunga e impegnativa passeggiata in Val Maggiore, a Cavalese, in Trentino Alto Adige. Purtroppo, ad un certo punto, mio papà ha perso completamente le sue tracce proprio mentre stavano passeggiando insieme. Ha provato a chiamarla ma niente, non è tornata indietro. Ha cercato in tutti i posti e gli angoli del sentiero ma nulla, nessuna traccia di Lisa. Non è la prima volta che affrontava passeggiate insieme a noi. E' un cane buonissimo e affettuoso. Non si allontana mai solitamente. Il mio timore è che possa esserci accasciata a causa di un problema fisico, magari ad una zampa. Lei è con noi dal 2020 e siamo davvero disperati. Spero davvero che qualcuno possa aiutarci a ritrovarla...".