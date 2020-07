Appena rifatto, già vandalizzato il parco di villa Borgia

Si contano i danni al parco di villa Borgia di Usmate Velate che, dopo la recente riapertura, è stato già oggetto di vandalismi e rifiuti lasciati in giro.

A distanza di dieci giorni dalla riapertura del riqualificato parco di villa Borgia, sono giunte le prime segnalazioni di comportamenti non consoni da parte dell’utenza. In particolare, vengono denunciati i primi episodi di vandalismo ai danni del nuovo impianto di illuminazione e l’errato conferimento nei cestini situati all’interno dell’area verde.

“Atteggiamenti che non sono accettabili – ribadisce il Sindaco Lisa Mandelli – L’Amministrazione Comunale ha investito oltre 80.000 euro per completare un importante restyling su uno dei Parchi più belli del nostro territorio. È stato riaperto solo pochi giorni fa e già abbiamo a che fare con fotografie che denunciano le più basilari mancanze di rispetto del vivere civile. Il bene comune ha bisogno dell’impegno di tutti affinché venga mantenuto in perfetto stato. Rivolgo un appello affinché tutti gli utenti ci diano una mano per segnalare e per far notare comportamenti che rovinino l’eccellente lavoro che è stato fatto. Azioni del genere non sono tollerabili e non potranno essere tollerate”.