Appicca il fuoco e si barrica in casa: evacuate 20 famiglie

Prima ha appiccato il fuoco all'appartamento, poi si è barricato in casa. I Carabinieri hanno dovuto far evacuare 20 famiglie prima di arrestare l'uomo.

Il fuoco nel condominio, famiglie evacuate

I Carabinieri della Stazione di Biassono hanno arrestato un 33enne di origine albanese con l'accusa di incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati a Macherio dove i residenti di un condominio hanno allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Monza, segnalando un forte odore di fumo provenire da un appartamento.

Immediatamente sul posto sono arrivate diverse pattuglie i cui militari, raggiunta l'abitazione indicata, si sono trovati la porta sbarrata dall'uomo che si era barricato all'interno, gridando di aver dato alle fiamme con la benzina l'appartamento e di voler uccidere tutti. Quando, infine, i carabinieri lo hanno convinto ad aprire per soccorrerlo, lo stesso ha cercato di dileguarsi, aggredendo gli operanti con calci e pugni, fino ad essere bloccato dopo una lunga colluttazione. In seguito i militari, utilizzando gli estintori del palazzo, sono riusciti a spegnere l'incendio prima che si propagasse alle altre abitazioni ed accompagnare all'esterno i condomini (circa venti famiglie).

Poco dopo i Vigili del Fuoco di Monza hanno domato definitivamente le fiamme le quali, ormai, avevano distrutto completamente l'appartamento. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause che hanno spinto l'uomo ad agire, mentre l'abitazione è stata sottoposta a sequestro. Concluso l'intervento, due carabinieri sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza a causa dci fumi respirati.

Sottoposto a processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto ed applicato la custodia cautelare in carcere.