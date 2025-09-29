Don Massimo Donghi è stato ricoverato d’urgenza. A comunicarlo è stato lo stesso responsabile della comunità pastorale Maria Regina del Rosario di Limbiate tramite l’informatore parrocchiale diffuso domenica. Una degenza in nosocomio che segue quella di agosto, nel corso della quale era stato scoperto un tumore all’esofago.

Apprensione in paese, don Massimo ricoverato d’urgenza

«Ho iniziato il mio percorso di chemio e di immunoterapia (nel ho già fatte due) ma in questo cammino è subentrato un forte mal di schiena e un dolore alla gamba destra – ha scritto don Massimo dal letto di ospedale spiegando il motivo del ricovero – giustamente, i medici che mi stanno seguendo hanno voluto approfondire e hanno riscontrato che la vertebra vicino al midollo sta cedendo… se dovesse accadere sarebbe davvero un problema».

Il messaggio del parroco prosegue con una riflessione:

«Non nascondo la rabbia di queste “sorprese” della vita ma vi confido anche che mi sto maggiormente riappacificando col desiderio di vivere in pienezza anche questo “tratto” della mia vita oggi».

In chiusura il suo pensiero è andato alla festa patronale che si avvicina: ricordando la Messa e la processione di domenica, oltre alle singole iniziative nelle parrocchie, ha invitato tutti «a viverla con intensità».

«Un’occasione importante per ringraziare e per affidare a Maria il nostro cammino… che continua – ha affermato don Massimo rinnovando il messaggio di fede e speranza già condiviso ad agosto – Insieme, uniti nella preghiera camminiamo. A voi il mio affetto e per voi la mia preghiera!»

Questi sono giorni di grande apprensione non solo per i fedeli di Limbiate ma anche per quelli di Besana Brianza, comunità dove don Massimo ha prestato servizio anni fa e dove è ancora molto amato.