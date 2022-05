Apprensione per la 18enne scomparsa da Sovico

Grande apprensione a Sovico per la scomparsa di Valeria Bonanomi, studentessa 18enne che frequenta l'istituto Leone Dehon di Monza.

Scomparsa una 18enne

"Valeria è stata vista l'ultima giovedì 26 maggio 2022 verso sera a Milano. Indossava un top nero, una camicia bianca e dei jeans corti. Se l'avete vista o avete notizia contattate i Carabinieri". Questo l'appello che da qualche ora sta girando sui social nella speranza che sia utile a ritrovare la ragazza.

Le ricerche

Da tre giorni la famiglia non ha più sue notizie. Immediatamente sono partite le prime ricerche della giovane che, dalle prime informazioni, sembrerebbe si sia allontanata da casa e abbia preso un treno alla stazione di Arcore in direzione di Milano. I genitori hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Biassono che stanno effettuando le ricerche. Per i familiari sono ore di grande apprensione.

Seguono aggiornamenti. Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 31 maggio 2022.