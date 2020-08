Appuntamenti d’estate nei quartieri per anziani e non

Un estate di appuntamenti nei quartieri a Desio, un progetto che promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la cooperativa Punto Service, gestore del Centro ricreativo Il Girasole, la cooperativa EXIT, gestore del progetto Hub Desio Giovani, e AsD Bocciofila, dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria.

Tanti appuntamenti ad agosto

Laboratori creativi, serate musicali, giochi, arte, letture condivise, passeggiate nel parco, proiezioni video, merende e tombola musicale. Queste sono solo alcune delle iniziative che compongono il ricco calendario in programma nel mese di agosto.

“Iniziative nel rispetto delle norme di sicurezza”

“Abbiamo cercato di proporre un’offerta coordinata di appuntamenti – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino – per far sì che chi resta nei quartieri quest’estate possa godere di momenti di svago e di socializzazione. Questo è reso possibile grazie alla collaborazione tra diversi soggetti attivi sul territorio e che ringrazio sin da ora per la preziosa collaborazione dimostrata. Le iniziative sono state tutte organizzate nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Covid-19: occorre garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di non assembramento”.

Un programma che valorizza i quartieri

“Questo è un segnale importante per la città – prosegue l’assessore – Sono proposte che fanno da apripista alle iniziative che coinvolgeranno i cittadini nei vari quartieri della città da settembre. La vita dei quartieri è da valorizzare, in quanto consente ai residenti di mantenere i legami con persone e luoghi di frequentazione abituale, di poter restare in un ambiente familiare evitando di doversi spostare per fare attività interessanti, di potersi ingaggiare sentendosi utili alla crescita della comunità locale.”

Il programma tra Centro Il Girasole e Bocciofila

Giovedì alle 15.30 è in programma il laboratorio artistico al Centro Il Girasole, alle 19 la pizzata alla Bocciofila Parco e alle 21 la serata musicale. Venerdì 7 agosto alle 15.30 lettura condivisa al Centro Il Girasole, domenica 9 alle 21 serata musicale alla Bocciofila Parco. Lunedì 10 agosto al Centro Il Girasole si terrà il laboratorio creativo, martedì alle 15.30 la passeggiata al Parco, mercoledì 12 si gioca tutti insieme, giovedì proiezione video e foto dei momenti passati, alle 18 il gioco aperitivo con la Bocciofila e a seguire una serata musicale. A Centro Il Girasole venerdì 14 alle 15.30 merenda di frutta, lunedì 17 laboratorio creativo, martedì 18 cantiamo insieme, mercoledì 19 la tombolata, giovedì 20 il laboratorio artistico, venerdì 21 lettura condivisa, domenica 23 la serata musicale con la Bocciofila, lunedì 24 il laboratorio creativo, martedì 25 la passeggiata per le vie del centro, mercoledì 26 si gioca, giovedì 27 la tombola musicale, venerdì 28 merenda insieme con i nipoti, sabato 29 la cena per gli operatori Desio-emergenza Covid, con la Bocciofila, mentre domenica 31 agosto il dibattito progetto Photovoice.

