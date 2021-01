Arcore: 15enne accoltellato nella piazza della stazione dopo una tentata rapina

Attimi di grande paura ieri nel tardo pomeriggio ad Arcore, dove un 15enne è stato accoltellato nella piazza della Stazione da un ignoto passante. Il giovane, rimasto seriamente ferito a un fianco, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Accoltellato nella piazza della Stazione

L’allarme è scattato intorno alle 17.15 in piazza Martiri della Libertà, proprio di fronte alla Stazione ferroviaria di Arcore, dove un 15enne è stato aggredito e colpito con un coltello da un uomo che ha provato a rapinarlo dei propri effetti personali. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Villasanta, che hanno prestato le prime cure al giovanissimo rimasto ferito al fianco destro. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate, non sarebbe comunque in pericolo di vita, anche se la paura è stata molta.

Il racconto del giovane

Ai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, il 15enne, che al momento dei fatti si trovava insieme a un amico, avrebbe raccontato di aver subito una tentata rapina ad opera di un estraneo a volto scoperto che, in stato di ubriachezza e armato di coltello, lo avrebbe ferito con un fendente al fianco destro. L’uomo misterioso sarebbe poi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle strade limitrofe. Le Forze dell’ordine restano dunque impegnate nelle indagini, che si stanno sviluppando anche grazie all’acquisizione delle immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza presenti nei dintorni della Stazione.

TORNA ALLA HOME