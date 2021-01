Arcore, al via finalmente il post scuola per le scuole materne.

Dopo un lungo braccio di ferro durato alcuni mesi tra genitori, amministrazione comunale e dirigente scolastica, partirà, finalmente, il servizio post scuola alle scuole materne della città.

A darne l’annuncio è stata direttamente l’assessore alla Pubblica Istruzione Paola Palma.

“Il 18 gennaio partirà il post scuola per le scuole dell’infanzia, rivolto alle famiglie che hanno confermato l’adesione al servizio tramite la rappresentante di classe e nelle sezioni in cui è stato raggiunto il numero minimo – ha spiegato Palma – Una comunicazione più dettagliata verrà inviata alle famiglie interessate tramite e-mail. La modalità di erogazione del servizio è stata rimodulata nel rispetto della normativa di prevenzione del contagio da Covid-19 e pertanto sono stati mantenuti distinti i gruppi per classe/sezione di appartenenza ed è stato previsto un educatore dedicato a ciascun gruppo. È stato un obiettivo raggiunto con grande impegno, superando le difficoltà del periodo, per il quale merita un grazie speciale il nostro ufficio servizi educativi e scolastici. Gli obiettivi importanti si raggiungono senza fermarsi mai, cercando soluzioni, accettando suggerimenti e soprattutto ascoltando le necessità”.