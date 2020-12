Arcore, alla “Serra” un presepe speciale tutto da vedere FOTO

Alla “Serra social green” di via Trento Trieste di Arcore un presepe tutto da vedere e da scoprire.

La bellissima Natività dell’artista Giampiero Vitali, che negli anni scorsi veniva allestita all’interno della chiesa di Sant’Eustorgio, trova posto alla “Serra”.

Stiamo parlando del bellissimo presepe realizzato da Vitali, volto molto conosciuto in città per aver contribuito a fondare, nel 1962, il Club Escursionisti arcoresi insieme ai ragazzi che frequentano il centro socio educativo “La Vite”.

Il presepe

In mostra all’ingresso della “Serra”

Già a partire da martedì scorso, 8 dicembre, e fino alla fine delle festività natalizie, il bellissimo presepe è in mostra proprio all’ingresso della Serra, in via Trento Trieste.

«Ringrazio di cuore gli amici della Serra che mi hanno dato la possibilità di esporre questa bellissima Natività, realizzata non solo da me ma anche dall’amico Tonino Sala – ha sottolineato Vitali – Ringrazio anche i ragazzi del “La Vite” che mi hanno dato una grossa mano a realizzarlo”.

Il grazie degli operatori della “Serra”

“Siamo noi che ringraziamo di cuore Giampiero per avere scelto la Serra Social Green come location per il presepe – hanno sottolineato gli operatori della Serra – Si tratta di un presepe bellissimo, ricco di dettagli e di particolari. Tutti possono entrare, fermarsi, osservare e meditare”.

E accanto alla Natività non poteva mancare anche una poesia di scritta in dialetto da Giuseppe Rusnigo e tradotta in italiano da Giovanni Cereda, intitolata “Denanz al presepi”.

