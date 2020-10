Arcore, chiude per tre giorni il cavalcavia della “Peg”: disagi in vista

Chiude per tre giorni il cavalcavia della “Peg” di Arcore, disagi in vista per gli automobilisti. Saranno tre giorni di passione per coloro che utilizzano il ponte di via Benedetto Croce per recarsi al lavoro o per attraversare la città.

A partire da stamattina, lunedì 19 ottobre e fino a mercoledì 21 ottobre, dalle 8.30 alle 17, il traffico sarà interdetto ad auto, moto e camion a causa dei lavori di asfaltatura legati alla nuova rotatoria in costruzione al posto del semaforo tra il ponte sulla ferrovia e la via Casati.

Le modifiche alla viabilità

Tante le modifiche alla viabilità studiate dall’ufficio tecnico del Comune per cercare di superare indenni i tre giorni di probabile caos viabilistico.

In via Casati, tra via Roma via Cavour, in direzione Villasanta, vigerà il divieto di transito, eccetto bus. Sempre in via Casati, in corrispondenza dell’incrocio con la via Roma, sarà consentito svoltare a destra-sinistra, bus esclusi. Una nuova segnaletica stradale avviserà delle modifiche temporanee della circolazione.

Invece tutti i veicoli che arrivano dal cimitero saranno deviati in via Belvedere. In via Monte Bianco e poi Monte Rosa quelli provenienti da Usmate Velate. L’altra possibilità, per chi prima transitava dal passaggio a livello, è di proseguire nella zona industriale, verso la Peg, prendere la Sp 45 e poi utilizzare il cavalcavia vicino al Gigante di Villasanta.

Polemiche sui Social

La chiusura del ponte ha infiammato le polemiche sulle pagine arcoresi dei Social. Le critiche si sono focalizzate sulla programmazione degli interventi che, uno dietro l’altro, in questi mesi hanno comportato una serie di criticità soprattutto nel traffico di attraversamento del paese. A partire dallo scorso 11 settembre quando venne chiuso definitivamente il passaggio a livello di via Battisti e la conseguente deviazione del traffico sul cavalcavia che a poco più di un mese da questo intervento verrà temporaneamente chiuso sparigliando ancora una volta le carte della viabilità arcorese.