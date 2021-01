Arcore: denuncia una rapina in una villa di lusso, indagano i Carabinieri

Arcore: denuncia una rapina in una villa di lusso, ora i Carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili e chiarire la vicenda. I fatti si sarebbero verificati nella serata di ieri, domenica 24 gennaio.

Arcore: denuncia una rapina in una villa di lusso

Ha denunciato ai Carabinieri di essere stata vittima di una rapina nella villa in cui risiede, in via Maiella ad Arcore (di proprietà del costruttore Giuseppe Malaspina). I fatti si sarebbero verificati nella serata di ieri, domenica 24 gennaio. La vittima, 60enne, ex moglie del proprietario, ha riferito ai Carabinieri che due soggetti travisati, mediante minaccia, sono entrati nell’abitazione e hanno asportato contanti e monili in corso di quantificazione.

Dopo la denuncia presentata dalla donna i Carabinieri di Arcore hanno avviato le indagini per risalire agli autori e per chiarire meglio i contorni della vicenda.