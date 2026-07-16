Arcore fa un salto nel tempo: il fascino del Regency conquista Villa Borromeo d’Adda

Chi sabato scorso si è trovato a passeggiare tra il Parco e le sale di Villa Borromeo d’Adda ha avuto la netta sensazione di essere stato catapultato indietro nel tempo, direttamente nel cuore dell’Ottocento inglese. Il merito è del grande successo riscosso dall’evento «Nel parco con Jane Austen», un’intensa giornata culturale che ha saputo incantare un pubblico numeroso e partecipe. L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca Civica «Nanni Valentini» in collaborazione con la Pro Arcore e con il patrocinio della Jane Austen Society of Italy (Jasit), non è stata una semplice rievocazione, ma una vera e propria esperienza immersiva, capace di far rivivere la magia e le atmosfere dei celebri romanzi dell’autrice britannica.

La giornata

La giornata si è aperta fin dalla mattina sulle note e sui passi delle danze storiche in costume cura del gruppo Gentil Arte di Monza, impreziosite dalle suggestive letture sceniche di Francesca Redaelli. Spazio poi all’approfondimento letterario con la scrittrice Federica Brunini che ha presentato il suo libro Effetto Jane Austen, raccontando a lettori e appassionati quanto la figura della scrittrice sia ancora oggi incredibilmente attuale e amata, soprattutto dalle giovani generazioni.

Se Jane Austen avesse Instagram

Il pomeriggio è proseguito all’insegna della manualità e dell’originalità. Elisa Pirola ha infatti accompagnato i presenti in un laboratorio di calligrafia, trasformato in un prezioso momento per rallentare i ritmi e riscoprire la bellezza della scrittura a mano. Subito dopo, la giornalista e autrice radiofonica Valentina Ferrario ha conquistato la platea con un’irresistibile performance dal titolo Se Jane Austen avesse Instagram, una riflessione ironica e acuta su come la scrittrice avrebbe usato i social media per raccontare la società contemporanea. Ad accompagnare i presenti verso la conclusione dell’evento sono state le delicate melodie del concerto Sulle note di Jane, eseguito dal Corde Vocali Duo con Clara Ciliberti alla chitarra classica e Silvia Vavassori come mezzo soprano.

Un raffinato te servito in giardino

E come in ogni romanzo Regency che si rispetti, il gran finale non poteva che prevedere il più classico dei rituali: un raffinato tè servito in giardino tra i partecipanti in costume d’epoca. A rendere unico il colpo d’occhio durante tutto l’arco della giornata sono stati proprio i tanti appassionati accorsi con abiti d’epoca perfetti in ogni dettaglio. Per l’occasione, la Biblioteca Civica ha anche mantenuto attivo un punto prestiti con una selezione di libri interamente dedicata alla Austen e al periodo storico. Una sinergia vincente per la comunità, per la quale sia la biblioteca che l’Amministrazione Comunale hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Pro Arcore e alla sua presidente Monica Viganò, per aver saputo regalar a tutti un’esperienza indimenticabile nel cuore della città.