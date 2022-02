Arcore, Festa della donna tra bon ton e polemiche

8 Marzo

Polemiche tra l'ex sindaco di Arcore Rosalba Colombo e l'assessore alla Cultura Evi De Marco per la decisione della Giunta di celebrare la Festa della donna con una serata sulle buone maniere

La prossima Festa della donna, ad Arcore, provoca già fin d'ora roventi polemiche in ambito politico.

Il manuale di galateo contemporaneo post covid, spiegato e raccontato in occasione della Festa della Donna, manda in fibrillazione la politica arcorese e provoca un duro scontro tra l’ex sindaco Rosalba Colombo e l’assessore alla Cultura Evi De Marco.

"Bon ton pop: manuale di galateo contemporaneo per migliorare se stessi e vivere bene con gli altri"

A mandare su tutte le furie l’ex primo cittadino è l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca "Nanni Valentini" per celebrare il prossimo 8 marzo. Si tratta di un evento in calendario per venerdì 4 marzo alle ore 17.30 alla biblioteca di via Gorizia e che vedrà la partecipazione della scrittrice Elisa Motterle, autrice di "Bon Ton Pop. Manuale di galateo contemporaneo per migliorare se stessi e vivere bene con gli altri".

L'attacco dell'ex sindaco

"Non ho nulla contro l’autrice e il libro, ma trovo sconcertante che venga scelto un argomento di questo tipo per celebrare questa festa che ha radici storiche legate ai fatti tragici avvenuti nel 1908, quando 146 donne persero la vita a causa di un incendio avvenuto in una fabbrica a New York - ha spiegato la “lady di ferro” del centrosinistra - Da lì partì la forte reazione per ottenere diritti da parte delle donne. Assessore De Marco si poteva fare di meglio...".

La replica dell'assessore De Marco

"Queste polemiche mi lasciano davvero basita e senza parole - ha replicato l’assessore - Il titolo del libro parla del Bon ton, ma esso, innanzitutto, riguarda sia le donne che gli uomini. Ho voluto dare un tocco di leggerezza in un momento così complicato. A me quello che preme sottolineare è che per la festa della Donna abbiamo invitato una scrittrice donna e di successo, che quotidianamente porta la sua esperienza e il suo sapere in alcune delle aziende più importanti del nostro Paese. Stiamo parlando della prima donna italiana che ha scritto un manuale di galateo contemporaneo per migliorare se stessi e vivere bene con gli altri. Di che cosa stiamo parlando? Su cosa è fondata questa polemica? Non sono una retrogada ma basta con le battaglie femministe".

Tutti i dettagli della notizia li potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 22 febbraio 2022