Arcore, furto con spaccata alle vetrine di Tigotà

Arcore, furto con spaccata alle vetrine del negozio Tigotà di via Gilera 194.

Il colpo è stato messo a segno da una banda di malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 4. I malviventi, a bordo di un furgone utilizzato come ariete, hanno sfondato la vetrina del negozio Tigotà, specializzato nella vendita in prodotti cosmetici e per la pulizia della casa.

Svuotati i registratori di cassa

Una volta dentro lo store hanno provveduto a svuotare i registratori di cassa e si sono portati via anche diversi profumi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Monza che sono ancora al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i criminali. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno provvedendo a sequestrare le immmagini dei filmati di videosorveglianza.