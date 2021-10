Arcore, giovane soccorso nella notte per una caduta

Sirene di notte

I soccorritori sono intervenuti in via Casati intorno alle 3.30.

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli. L’agenzia regionale emergenza urgenza segnala infatti un solo intervento di soccorso per una caduta.

Caduta ad Arcore, soccorso un 27enne

Nel dettaglio poco dopo le 3.30 i volontari della Croce rossa di Villasanta si sono portati in via Casati ad Arcore dove è stato soccorso un giovane di 27 anni.

Le sue condizioni sono risultate subito buone e dopo i primi accertamenti ti sul posto il ragazzo è stata o trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Infortunio a Lissone

Nella serata di ieri invece segnaliamo un infortunio sportivo avvenuto in via Cilea a Lissone. A essere trasportato in ospedale un 33enne, arrivato al pronto soccorso del San Gerardo in codice verde.