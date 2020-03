Arcore, il calendario delle celebrazioni web per la Settimana santa

Riportiamo il calendario delle celebrazioni via web per la Settimana santa messo a punto dalla comunità pastorale Sant’Apollinare di Arcore.

La presentazione del parroco don Giandomenico

Carissimi parrocchiani, si sta ormai avvicinando la Settimana Santa, che avrà il suo culmine – la domenica 12

aprile – nella celebrazione della Pasqua. Anche in questi tempi di grave emergenza, noi cristiani non possiamo vivere senza ricercare ogni giorno un rapporto intimo, intenso, profondo con il Signore Gesù morto e risorto per noi.

Come aiutarci allora, tutti insieme, a celebrare la Pasqua in un periodo nel quale non ci è ancora possibile

tornare a celebrare pubblicamente nelle nostre chiese? Ci sentiamo, fraternamente, di suggerire due attenzioni.

La prima è quella di coltivare intensamente la preghiera familiare. Sarebbe davvero bello che ogni famiglia

trovasse – ogni giorno – un momento per pregare insieme, per leggere insieme una pagina di Vangelo, per vivere insieme – con semplicità – un momento di scambio e condivisione della fede. Magari poi, nella Settimana Santa, ogni famiglia potrebbe caratterizzare le varie giornate con qualche segno particolare. Solo a titolo di esempio: mettere un Crocifisso il venerdì santo o un pane spezzato il giovedì in un luogo significativo della casa può diventare un modo con cui ricordarci la profondità di quelle giornate.

Sfruttiamo Youtube

Una seconda attenzione è quella di sfruttare bene i mezzi di comunicazione a nostra disposizione. È sempre possibile seguire in diretta le celebrazioni del nostro Arcivescovo attraverso i seguenti canali di

comunicazione: Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater, canale You Tube chiesadimilano.it.ùUna novità, a partire da domenica 5 aprile, è la nascita di una pagina della nostra Comunità Pastorale su You Tube (canale You Tube CP S. Apollinare Arcore). La pagina è completamente gratuita e non richiede registrazione; è sufficiente collegarsi al sito www.youtube.com, cercando la pagina CP S. Apollinare Arcore. A cosa ci serve questa pagina? Per poter seguire in diretta le celebrazioni che noi sacerdoti vivremo durante la Settimana Santa (clicca qui per vedere le celebrazioni). Ricordiamo che queste celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse; sarà quindi possibile partecipare solo attraverso Internet, non recandosi in chiesa.

Il calendario

DOMENICA DELLE PALME – 5 APRILE.

Per esigenze sanitarie, non ci sarà né la benedizione né la distribuzione degli ulivi benedetti

Ore 9.30: S. Messa parrocchiale, visibile sul Canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

Ore 11.00: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

LUNEDI’ SANTO – 6 APRILE

Ore 18.00: S. Messa parrocchiale, visibile sul Canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

MARTEDI’ SANTO – 7 APRILE

Ore 18.00: S. Messa parrocchiale, visibile sul Canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

MERCOLEDI’ SANTO – 8 APRILE

Ore 18.00: S. Messa parrocchiale, visibile sul Canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

GIOVEDI’ SANTO – 9 APRILE

Ore 17.30: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

Ore 21.00: S. Messa parrocchiale, visibile sul canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

VENERDI’ SANTO – 10 APRILE.

Per esigenze sanitarie, non sarà possibile effettuare il tradizionale bacio al Crocifisso

Ore 15.00: Liturgia della Morte di Gesù presieduta dall’Arcivescovo

Ore 21.00: Liturgia parrocchiale della Morte di Gesù, visibile sul canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

SABATO SANTO – 11 APRILE

Ore 21.00: Veglia Pasquale presieduta dall’Arcivescovo. I sacerdoti non celebreranno invece la Veglia

Pasquale in parrocchia proprio per non sovrapporsi alla celebrazione dell’Arcivescovo

DOMENICA DI PASQUA – 12 APRILE

Ore 9.30: S. Messa parrocchiale, visibile sul Canale You Tube CP S. Apollinare Arcore

Ore 11.00: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

Le confessioni?

E le confessioni? Fintanto che l’epidemia non sarà terminata, non sarà possibile confessarsi da un sacerdote.

Si ricordi però quanto la Chiesa insegna: “Quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità (in definitiva: quando questa emergenza sarà terminata), si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia.

Dopo la Pasqua…

E da lunedì 13 aprile in poi? Fintanto che non sarà possibile celebrare pubblicamente, continueremo a

trasmettere quotidianamente le celebrazioni sul Canale You Tube CP S. Apollinare Arcore. Le celebrazioni avranno il seguente orario: dal lunedì al sabato alle ore 18.00; la domenica alle ore 9.30.

Terminiamo citando il nostro Arcivescovo che, con grande coraggio, così terminava una recente intervista: «Posso dire che quello che più mi aiuta personalmente è meditare i versetti della lettera di San Paolo ai Romani: “Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”. È una frase che mi impressiona. Mi domando come questa situazione determinata dal virus possa concorrere al bene. Credo che ognuno di noi debba chiederselo e capire come aiutare gli altri a viverlo» Sia questa la grande domanda, sia questa la tensione del cuore, con cui affrontare anche questa Settimana Santa.