Arcore, il grande cuore della BorgWarner al fianco degli “Sharks”

Il grande cuore della BorgWarner al fianco degli “Sharks”. Bellissimo gesto quello compiuto dall’azienda di Arcore, che questa mattina, mercoledì, ha consegnato una carrozzina speciale a Mattia Muratore, capitano della celebre squadra di hockey.

La consegna della carrozzina

La cerimonia è avvenuta questa mattina nella prestigiosa Sala del Camino, in Municipio. Presenti per l’occasione l’amministratore delegato dell’azienda Mirko Frigerio e il dirigente Massimo Catania, oltre al vicesindaco Valentina Del Campo e l’assessore Paola Palma. A ricevere il dono il capitano, nonché campione del mondo di hockey in carrozzina, Mattia Muratore e l’accompagnatore Angelo Vailati, entrambi residenti ad Arcore. La squadra, pur avendo sede a Monza, è infatti molto amata e sostenuta in città, come dimostra l’impegno offerto per la casa sia dalla BorgWarner che dall’Amministrazione comunale.

“Quello di stamattina è un momento molto importante – le parole dei rappresentanti delle istituzioni – Da sempre l’Amministrazione affianca la tenacia dei nostri ragazzi impegnati con gli Sharks, poiché si tratta di un’associazione che sta molto a cuore alla città di Arcore. Ringraziamo di cuore l’azienda che ha voluto aderire a questo progetto solidale, a dimostrazione che le realtà produttive sono sempre al fianco delle esigenze del territorio”.

La soddisfazione del capitano

Parole di elogio sono arrivate anche dallo stesso Mattia Muratore, capitano e anima degli “Sharks”, che ha voluto sottolineare la propria soddisfazione e la gratitudine per la nuovissima carrozzina ricevuta in regalo.

“Ho iniziato con l’hockey in carrozzina vent’anni fa, quando nessuno conosceva questo sport. In questi anni ho assistito alla sua evoluzione e vedere qualcuno che investe in questo ambito è sempre una grande emozione per me: si tratta di una grande spinta emotiva, uno stimolo importante che ci spinge, come squadra, a puntare sempre più in alto. Per questo ringrazio il Comune, l’azienda e tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto con dedizione e passione”

“Un successo per la comunità”

Un concetto che hanno voluto ribadire anche Mirko Frigerio e Massimo Catania, i manager di BorgWarner.

“Abbiamo avuto modo di conoscere in maniera approfondita una realtà di cui avevamo solo sentito parlare. Per noi è stata una bella occasione di crescita e siamo orgogliosi di aver potuto fare la nostra parte in questo progetto. La sostenibilità sociale e la cura del paese sono i punti di forza della nostra azienda, che da sempre si fonda su principi sani. Questa sinergia che si è creata con l’Amministrazione comunale e l’associazione sportiva è un bellissimo successo per tutta la comunità”.

