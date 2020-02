Arcore, in fiamme l’ufficio del custode dell’isola ecologica FOTO

Ufficio del custode dell’isola ecologica di Arcore in fiamme.

L’incendio al container che ospita gli uffici e il magazzino di coloro che operano all’isola ecologica di via Pace è scoppiato questa sera, mercoledì 19 febbraio 2020.

Fortunatamente nessun ferito.

Pompieri e carabinieri sul posto

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Arcore, guidati dal comandante Francesco Manzi. Ha assistito alle operazioni di spegnimento delle fiamme anche l’assessore Fausto Perego.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme hanno avvolto solamente il container. Infatti l’incendio, fortunatamente, non si è propagato anche al resto della piattaforma ecologica, altrimenti i danni per la piattaforma ecologica e per l’ambiente sarebbero stati rilevanti.

Ora spetterà ai carabinieri stabilire le cause che hanno scatenato il rogo.