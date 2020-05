Arcore, in Sant’Eustorgio si andrà a messa nel week end con il bigliettino VIDEO

“Ogni settimana, già dal lunedì mattina, sarà possibile trovare in fondo alla chiesa cinque contenitori, uno per ogni messa (sabato alle 17.30, domenica alle 8.30, domenica alle 10.00, domenica alle 11.30, domenica alle 18.00). In ogni contenitore troverete 80 bigliettini, cioè il numero di persone che la chiesa può contenere per quella celebrazione. Chi desidera partecipare dovrà semplicemente passare dalla chiesa, ritirare il bigliettino e riportarlo la domenica. Chiaramente, se chi passasse dalla chiesa si accorgesse che nel cesto della celebrazione a cui vorrebbe partecipare non ci fossero più bigliettini, questo vuol dire che per quella Messa i posti disponibili sono già stati tutti esauriti. Facciamo poi notare che in chiesa ci si dovrà sedere solo nei posti chiaramente indicati da un apposito cartello indicatore. Questo significa anche che andranno necessariamente abbandonate alcune abitudini quali: il seguire la Messa in sacrestia, sugli altari laterali o in altri locali attigui; il seguire la celebrazione o parte della celebrazione restando in piedi in fondo alla chiesa, l’entrare in chiesa durante la Messa per accendere le candele o per fare una visita.”