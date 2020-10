Arcore, in tre giorni 30 positivi in più. Il sindaco “Non chiuderò parchi e cimiteri ma siate responsabili”

Arcore, in tre giorni 30 positivi in più. Il sindaco “Non chiuderò parchi e cimiteri ma fate la vostra parte”. Rosalba Colombo si appella al senso di responsabilità e rispetto dei concittadini. “E’ fondamentale, altrimenti non ne usciamo più”.

Arcore, in tre giorni 30 positivi in più

Un appello al senso di responsabilità, a evitare zone con troppa gente, a rispettare il metro di distanza. Rosalba Colombo, sindaco di Arcore, ha dato ieri gli ultimi dati relativi allo sviluppo del contagio in paese. Una situazione tutt’altro che rosea visto che in soli tre giorni da 45 positivi si è passati a 75, con trenta nuovi casi accertati di Coronavirus.

“Ritengo necessario richiamare la vostra attenzione, il vostro senso di responsabilità. In questo momento fortemente delicato dobbiamo tutti quanti diventare attori protagonisti e fare la nostra parte altrimenti da questa situazione non ne usciamo più – ha spiegato il sindaco.

Il sindaco “Non chiuderò parchi e cimiteri ma siate responsabili”

“Mi vedete spesso in giro per il paese e purtroppo – ha aggiunto il primo cittadino – e io purtroppo vedo ancora troppa gente con la mascherina abbassata. La mascherina invece va indossata correttamente, è fondamentale. Aggiungo che non ho alcuna intenzione di chiudere i parchetti o i cimiteri o il mercato. Ma tutto quello che facciamo in questo momento deve essere proporzionato alle difficoltà che stiamo vivendo. Prestate dunque la massima attenzione anche in previsione delle festività in arrivo, tenetevi a distanza, non create assembramenti e proteggetevi”.

Qui il video completo

TORNA ALLA HOME