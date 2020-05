Arcore, l’Anpi replica a Puglisi su “Bella Ciao”

“Le parole di Puglisi sono di una gravità assoluta perchè sono false”.

La sezione arcorese dell’Anpi ha replicato duramente al consigliere di Fratelli d’Italia Cristiano Puglisi. Quest’ultimo, ricordiamo, nei giorni scorsi ha presentato una interrogazione consigliare al sindaco Rosalba Colombo per chiedere delucidazioni sul fatto che durante la festa del 25 aprile la Protezione civile ha suonato “Bella Ciao” per le via della città.

Pronta, dicevamo, è arrivata la replica dell’Anpi.

“Il 25 aprile è la festa di un popolo che si scopre popolo, dopo che per vent’anni non gli è stato permesso di esserlo – si legge nel comunicato firmato dal Direttivo dell’Anpi – Bella Ciao non è una canzone di parte perchè è la canzone di tutti coloro che si riconoscono nella democrazia. Non esclude ma include tutti coloro che vogliono accettare le regole fondamentali della democrazia a far parte della nostra comunità, qualunque sia la loro religione, cultura e lingua. Ad essere esclusivi sono coloro che non vogliono riconoscere i diritti dei migranti, coloro che non riescono ad accettare la differenza nei comportamenti sessuali, di chi oggi mette in discussione i fondamenti della democrazia. Questa è la Resistenza, questa è “Bella Ciao”. Possiamo aspettarci di tutto, ma una sola cosa nono potremo mai permettere: di svegliarci una mattina e trovare l’invasor”.