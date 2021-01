Arcore, l’asilo San Giuseppe licenzia i dipendenti che chiedevano a gran voce la rescissione del contratto per poter accedere agli ammortizzatori sociali.(leggi qui)

Dunque cinque ex dipendenti licenziate e pre-iscrizioni versate dai genitori restituite: la civica fondazione San Giuseppe viaggia verso lo scioglimento e la messa in liquidazione.

Risolte due grosse problematiche

Un nuovo capitolo si è aggiunto, negli ultimi giorni, alle intricate vicende riguardanti la chiusura dello storico asilo di via Tomaselli.

Nei mesi scorsi, dicevamo, dopo la chiusura dell’asilo nido e della scuola materna, erano sorti due grosse problematiche: i soldi che i genitori avevano anticipato come pre-iscrizione per l’anno scolastico 2021/2021 e la posizione di cinque ex dipendenti che chiedevano il licenziamento per poter accedere agli ammortizzatori sociali.

Entrambe le situazioni, fortunatamente, si sono sbloccate nelle ultime settimane grazie al grosso lavoro messo in campo dai membri del Cda: Ferruccio Magni, Edgardo Zilioli e Maria Rosa Saini.

Pre iscrizioni restituite

Per quanto riguarda le quote di iscrizione, ricordiamo, la civica fondazione, ancora prima di decidere la chiusura, nel luglio scorso, aveva accettato le pre-iscrizioni da parte dei genitori.

Quando il nuovo Cda si era insediato aveva già in cassa le quote versate da 19 genitori che avevano pagato 150 euro a testa per effettuare la preiscrizione. A loro si erano aggiunti altri 22 genitori che avevano versato 70 euro a famiglia. In totale erano stati incassati poco meno di 5mila euro che, però, fino a qualche giorno fa, non erano stati restituiti perché lo stesso Cda ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti di diritto che potevano inficiare l’operazione.

