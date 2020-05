Arcore, pauroso ribaltamento alla rotonda della “Bergamina”

Pauroso incidente ad Arcore una manciata di minuti prima delle 5 del mattino. Una vettura si è ribaltata questa notte, sabato 23 maggio 2020, ad Arcore, alla rotonda della “Bergamina”.

Fortunatamente il 61enne che era alla guida della sua Peugeot è uscito illeso dall’incidente, anche se i danni alla sua autovettura sono ingenti.

Sul posto ambulanza e carabinieri

Sul luogo del ribaltamento è arrivata prontamente la Croce Rossa di Villasanta e i carabinieri. I sanitari hanno accompagnato il 61enne, in codice verde, al vicino ospedale di Vimercate per accertamenti ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Invece è ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica. Secondo una prima ipotesi sembrerebbe che l’uomo alla guida della sua vettura abbia fatto tuttu da solo. Con tutta probabilità ha perso il controllo della vettura mentre era in rotatoria. Forse a causa dell’eccessiva velocità.

