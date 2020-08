Arcore: perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso

Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso. Attimi di paura ad Arcore, in via Brianza, dove un uomo è stato soccorso in seguito allo sfortunato incidente.

I fatti

Il sinistro è accaduto pochi minuti dopo le 9. Il malcapitato automobilista stava attraversando la zona dei Boschi in direzione Camparada quando, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della propria auto, finendo nel fossato in seguito a uno spettacolare ribaltamento.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono subito giunti i paramedici dell’Avps di Vimercate in codice giallo. Il conducente, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite serie, tanto che dopo le prime cure sul posto non è nemmeno stato necessario il trasferimento in ospedale. In viale Brianza, in questi minuti, presenti anche i vigili della Polizia locale per fare piena luce su quanto accaduto.

