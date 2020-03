Arcore piange due vittime del Coronavirus. Una doccia gelata, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

E’ stato il primo cittadino Rosalba Colombo questa sera, venerdì 20 marzo 2020, una manciata di minuti dopo le 21, ad annunciare alla città, attraverso Facebook, la morte di due concittadini. Si tratta di un uomo e una donna.

Cari arcoresi,

purtroppo due nostri concittadini, un uomo ed una donna, ci hanno lasciato dopo essere state contagiate dal Covid-19. Uniamoci in un abbraccio fraterno alle famiglie e al loro dolore. Vi lascio questa poesia di Kathleen O’Meara (1869) in questa sera di lutto ma che deve darci forza a guardare avanti e combattere questo virus per tornare alle nostre vite.

E la gente rimase a casa

e lesse libri e ascoltò

e si riposò e fece esercizi

e fece arte e giocò

e imparò nuovi modi di essere

e si fermò

e ascoltò più in profondità

qualcuno meditava

qualcuno pregava

qualcuno ballava

qualcuno incontrò la propria ombra

e la gente cominciò a pensare in modo differente

e la gente guarì.

E nell’assenza di gente che viveva

in modi ignoranti

pericolosi

senza senso e senza cuore,

anche la terra cominciò a guarire

e quando il pericolo finì

e la gente si ritrovò

si addolorarono per i morti

e fecero nuove scelte

e sognarono nuove visioni

e crearono nuovi modi di vivere

e guarirono completamente la terra

così come erano guariti loro.