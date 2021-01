Arcore piange il prof. di Matematica con la passione per l’arte

Arcore dice addio all’amato prof. di Matematica e Scienze che aveva la passione per la pittura e la fotografia.

Si è spento improvvisamente mercoledì scorso 30 dicembre 2020, a causa di un aneurisma cerebrale che l’ha colpito nella notte, il docente Walter Magni, volto conosciuto e stimato in città, che ha insegnato nella scuola media “Stoppani” di via Monginevro fino ad una decina di anni fa, prima di raggiungere la pensione.

Il ricordo delle figlie

“Papà era un biologo e per molti anni ha lavorato in una struttura sanitaria prima di dedicarsi all’insegnamento di Matematica e Scienze alla scuola media di Arcore – hanno sottolineato le figlie Sara e Lorenza – Ma era anche un grande artista, amante di diversi generi, tra i quali il surrealismo astratto”.

Il dolore degli amici dello spazio espositivo “Sorgente” di Oreno

Magni lascia un grande vuoto non solo nel mondo scolastico, tra i docenti e i tanti ex alunni che ha accompagnato con i suoi insegnamenti durante gli anni della preadolescenza, ma anche all’interno degli amici artisti dello spazio espositivo “Sorgente” di Oreno dove il 71enne amava esporre le sue opere artistiche.

“Quando abbiamo saputo della sua morte non volevamo crederci, è stato un duro colpo anche per noi – ha sottolineato Carlo Maria Corbetta, anima dello spazio espositivo “Sorgente” – Era un’artista amato e apprezzato. Ricordo che si è battuto molto su diversi temi, tra i quali, per esempio, la campagna contro la violenza sulle donne. Walter era sempre attento e curioso di conoscere le tecniche sia pittoriche che fotografiche degli artisti che esponevano e aveva esposto da noi nel luglio 2019. Vorrei dedicargli un pensiero anche a nome di Roberto Motta, Alice Sala, Margherita Mauri, Chiara Sesana, Antonio Riccardo Marchesi, Annamaria Corbetta e Tullio Arlati“.

