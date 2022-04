Arcore piange la scomparsa dell'amato maestro di scuola elementare

Lutto

Mondo della scuola arcorese in lutto per la scomparsa del 66enne Daniele Colombo. L'uomo leggeva in Chiesa e svolgeva il ruolo di catechista a Lesmo

Una drammatica notizia stamattina, giovedì 31 marzo 2022, ha sconvolto il mondo scolastico arcorese.

Se n'è andato nel sonno, probabilmente a causa di un malore, il 66enne Daniele Colombo, storico maestro che insegnava nella scuola elementare "De Gasperi" di Bernate diverse materie, tra le quali Matematica, Scienze, Geografia, Musica e Arte, da parecchi anni. L'insegnante lascia la sorella Enrica e il fratello Fabio.

In passato ha insegnato nella scuola "Alighieri" di via Edison

In passato Colombo aveva insegnato per tanti anni anche alla scuola elementare "Alighieri" di via Edison. L'uomo è stato ritrovato stamattina privo di vita nel suo appartamento di via Golgi, dove abitava da solo.

Adorato e benvoluto da tutti, sempre con il sorriso sulle labbra e i modi gentili, il maestro ha cresciuto generazioni di arcoresi che da stamattina hanno riempito le pagine Social di ricordi e saluti.

Il ricordo dei colleghi

"Maestro Daniele è stato un uomo ed un professionista davvero fantastico che ha lasciato in ogni bambino di questo paese e non solo, un pezzo del suo cuore - hanno sottolineato i colleghi del maestro - Siamo tutti uniti nel suo ricordo, nella sua scuola … quando anche il dolore unisce così forte tante persone, anche chi è già ormai cresciuto dopo averlo avuto come maestro, significa davvero che ciò che ha fatto in questa vita terrena è stato un vero dono. Nel ricordo di tutti resteranno i sorrisi che distribuiva a tutti, la parola dolce e confortante e l’amore smisurato per il suo lavoro ed i suoi alunni che oggi hanno perso una colonna davvero importante ma che, sicuro, lo porteranno nel cuore per sempre come le altre generazioni passate".

"Daniele fai buon viaggio"

Commosso il ricordo di Roberto Sabatino, uno dei tanti genitori che hanno incontrato il maestro.

"Oggi la città di Arcore ha perso un maestro eccezionale, ma prima ancora un Dducatore di anime - ha scritto Sabatino - Ho avuto la fortuna di conoscerlo nel mio percorso lavorativo alla Primaria già quatto anni fa, e di avergli affidato mia figlia in questi ultimi difficili due anni tra covid e Dad. Il maestro Daniele lascia un vuoto pazzesco, una voragine che sarà difficile coprire. Il cuore dei suoi bambini, che fino a ieri ha accudito e salutato uno ad uno in classe, è in mille pezzi. Ma quel cuore in frantumi siamo sicuri che si ricomporrà presto, perché quello che ha lasciato a loro e noi genitori / educatori è un messaggio importante: non serve sbraitare, con la pacatezza risolveva situazioni difficili, con un sorriso ed una battuta ti rallegrava. Era attento all’educazione, ha fatto innamorare i suoi studenti ad ogni materia che ha insegnato. È stato un enorme piacere calpestare un po’ di strada di vita terrena insieme, confrontandoci nei corridoi della scuola, risolvendo problemi e scherzando su altro. Grazie Maestro: l’amore che lasci quaggiù l’ho percepito dalle lacrime di ogni persona che oggi ti ha voluto ricordare e ti rimpiange già. Buon viaggio".

Un uomo dalla fede granitica

Daniele Colombo era anche un grande credente, tant'è che ricopriva l'incarico di catechista nella comunità pastorale di Lesmo e svolgeva il servizio di lettorato, durante le messe, nella parrocchia Annunciazione di Peregallo, ad Arcore (nella chiesa di Sant'Eustorgio) e ultimamente anche nel santuario della Madonna delle Grazie di Monza.

Le esequie del maestro verranno celebrate oggi, sabato 2 aprile, alle ore 10, nella chiesa di Sant'Eustorgio, ad Arcore.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 5 aprile 2022.