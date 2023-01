Arcore piange una storica commerciante e volontaria in parrocchia

Arcore piange la scomparsa della storica commerciante e volontaria nella parrocchia di Sant'Eustorgio e all'oratorio Sacro Cuore. Si è spenta stamattina, mercoledì 4 gennaio 2023, la 73enne Elvira Corno. Originaria di Carnate, la donna era molto conosciuta in tutta la città.

Commerciante nel mondo dell'abbigliamento

Originaria di Carnate, per tantissimi anni ha portato avanti il negozio di abbigliamento e maglieria intima che si trovava in via Casati, ad Arcore.

Molti ricordano i suoi modi dolci e gentili e la sua competenza dietro al bancone. La donna lascia il marito Claudio Carozzi, la sorella Mariangela e i parenti tutti.

Faceva parte del coro

La volontaria era molto attiva anche in parrocchia. Fino a qualche anno mese fa cantava nel coro della parrocchia di Sant'Eustorgio durante le messe feriali e al sabato sera.

Ma il suo volontariato attivo non si limitava all'animazione delle celebrazioni liturgiche. Per tanti anni organizzava anche la pesca di beneficenza in occasione della festa patronale di settembre.

La 73enne, per tanti anni, ha collaborato anche con il Centro Socio Educativo "La Vite" che si trova in via Roma, ad Arcore. Si tratta di un servizio diurno, rivolto a persone con disabilità, che fa parte della galassia dell'associazione del Volontariato. Le esequie verranno celebrate sabato mattina, 7 gennaio 2023, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Eustorgio, ad Arcore.