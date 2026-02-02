Arcore piange una storica docente della scuola media “Stoppani”

Non era solo una docente, ma un punto di riferimento per tantissimi arcoresi. Architetto di formazione e insegnante per vocazione, Gabriella Delfino ha incarnato per decenni il volto della scuola media “Stoppani” di Arcore, portando tra i banchi non solo le competenze tecniche della sua professione, ma una passione educativa rara e contagiosa.

Un’insegnante creativa

E poi impossibile dimenticare la sua immensa creatività che la portava anche ad insegnare teatro. Come operatore tecnico, quando c’era ancora questa figura all’interno della scuola, collaborava in presenza con varie classi, specialmente nel tempo prolungato. Era letteralmente appassionata anche del linguaggio filmico.

La donna, laureata in Architettura, viveva a Villasanta e lascia il marito Pino Locati, volto conosciuto della politica locale e il figlio Filippo. Delfino si è spenta stamattina, lunedì 2 febbraio 2026, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una malattia scoperta solamente qualche mese fa.

Un Pilastro della Scuola Media

Chi ha incrociato il suo cammino nei corridoi scolastici la ricorda come una donna di grande eleganza, rigore intellettuale e profonda umanità. La sua capacità di trasformare una materia spesso considerata “fredda” come il disegno tecnico in un esercizio di precisione, ordine e visione spaziale ha lasciato il segno in migliaia di ex alunni.

Il Legame con il Territorio

La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma in tutto il tessuto sociale arcorese, dove molti dei suoi ex studenti sono oggi professionisti che devono proprio a lei i primi rudimenti del mestiere.