Arcore: scontro in via Beretta, centauro in ospedale.

Attimi di apprensione questa mattina intorno alle 11 a causa di un incidente tra un’auto e uno scooter verificatosi a due passi alla chiesa del Santo Rosario. Ad avere la peggio è stato un centauro di 64 anni, le cui condizioni comunque non sono gravi.

La collisione

Lo scontro è avvenuto lungo via Beretta. Lo scooter stava procedendo alle spalle della macchina, una Volkswagen Golf, quando i due veicoli, per motivi ancora da chiarire, sono entrati in collisione. L’urto è stato molto violento, tanto che il centauro 64enne è stato sbalzato dalla due ruote e scaraventato sull’asfalto a diversi metri di distanza. Sul posto sono subito giunti i paramedici dell’Avps di Vimercate, un’automedica e una pattuglia della Polizia locale.

Sospiro di sollievo

Le condizioni del ferito sono apparse serie, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari in codice giallo, anche se comunque non particolarmente gravi. Dopo le prime cure sul posto, i volontari del 118 hanno ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale, sempre in codice giallo, per verificare che la caduta non abbia provocato serie conseguenze a livello cranico. Intanto gli agenti della Locale stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dello scontro e appurare le eventuali responsabilità dei coinvolti.