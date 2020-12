L’Associazione del Volontariato Arcore cerca volontari per il Trasporto protetto, un importante servizio per la comunità di Arcore, ancora più strategico in questo momento di difficoltà.

Arcore: si cercano volontari per il trasporto protetto

Ogni giorno i volontari dell’Associazione accompagnano persone con disabilità, anziani e minori nei centri di cura, riabilitazione e socio educativi di Monza e della provincia.

Nel 2019 sono stati percorsi circa 57.000 Km, 48 invece gli utenti trasportati in media al giorno a cui si sono aggiunti 160 trasporti occasionali. Un servizio molto importante per la città di Arcore come ribadito anche dal sindaco Rosalba Colombo che in questi giorni ha rilanciato, attraverso un post Facebook, l’appello dell’Associazione di volontariato.

I volontari seguono scrupolosamente tutti i protocolli anti Covid a tutela di chi opera sui mezzi e delle persone trasportate; per chi decidesse di aggregarsi al gruppo non sono richieste competenze particolari, solo la disponibilità di qualche ora a settimana per fare l’autista o l’accompagnatore.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:

Gruppo Trasporto Protetto

via Trento e Trieste, 1 – Arcore

039 60.12.300

trasporti@volontariatoarcore.it

