Arcore si prepara alla più grande raccolta viveri per le famiglie bisognose.

Amministrazione comunale arcorese, Caritas della comunità pastorale e Protezione civile chiamano. E il cuore grande dei cittadini arcoresi è pronto a fare la sua parte per la famiglie bisognose.

La grande raccolta viveri per i nuclei famigliari arcoresi in difficoltà e messi in ginocchio dalla pandemia è in programma sabato 9 maggio e domenica 10 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, nella palestra delle scuole elementari di via Edison.

Viaggio nel mondo del volontariato arcorese

Inoltre a partire da domani, martedì 5 maggio, sul Giornale di Vimercate potrete trovare un ampio speciale su come l’Amministrazione comunale e alcune delle realtà di volontariato hanno affrontato la pandemia e quale aiuto concreto hanno portato alla città, in particolare alle famiglie bisognose.

