Arcore: tutti negativi al Covid-19 i richiedenti asilo ospitati a Bernate

Arcore: tutti negativi al Covid i richiedenti asilo ospitati nella frazione di Bernate: pericolo focolaio da coronavirus scongiurato.

Sospiro di sollievo all’interno della corte San Giuseppe. Infatti i richiedenti asilo, circa una decina, ospitati in un appartamento di piazza Durini, si trovavano in quarantena dallo scorso 15 giugno 2020 a causa di un loro coinquilino che era stato trovato positivo al Covid-19 qualche settimana fa.

Richiedenti asilo sottoposti a tampone

Lunedì mattina, 29 giugno 2020, i migranti, come riportato in esclusiva dal Giornale di Vimercate in edicola da ieri, martedì 30 giugno, sono stati trasportati in ospedale e sottoposti a tampone che, fortunatamente ha dato esito negativo, escludendo la possibilità di un focolaio all’interno della corte San Giuseppe.

La conferma del vicesindaco Del Campo

La notizia è stata confermata oggi pomeriggio, mercoledì 1° luglio 2020, dal vicesindaco Valentina Del Campo che sta monitorando la situazione insieme all’Ats.

“Confermo che nessuno degli altri richiedenti asilo ospitati a Bernate è risultato positivo al Covid”, ha dichiarato il vicesindaco.

Lettera al sindaco da parte dei residenti

Ricordiamo che la scoperta di un richiedente asilo positivo al Covid-19 ha scatenato, nei giorni scorsi, una vera e propria rivolta dei residenti di piazza Durini i quali, attraverso una petizione indirizzata al sindaco Rosalba Colombo e al vicesindaco Del Campo, hanno chiesto alla Giunta di trasferire i migranti altrove.

Alla base della missiva firmata da una ventina di famiglie non vi sarebbe solo un problema sanitario (ormai scongiurato con la negatività al Covid degli altri richiedenti asilo) ma anche di disordini sociali che, a detta dei vicini di casa, si creerebbero a seguito di risse all’interno dell’apparamento che ospita i migranti.