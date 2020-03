Arcore, un messaggio importante dalla Protezione civile

Cari cittadini di Arcore buongiorno,

come sapete il Gruppo di Volontari è sempre stato presente sul territorio ogni volta che la Comunità si è trovata in difficoltà ed in emergenza.

Inutile ricordare tutti gli eventi che ci hanno visti coinvolti in questi anni.

Anche questa volta siamo qui, in mezzo a Voi, per Voi, per dimostrare che la Comunità Arcorese è forte.

Per questo motivo, in questo momento difficile, con l’Amministrazione Comunale è stato attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale.

Si trova all’interno del Comune ed il suo scopo è quello di coordinare e supportare tutte le operazioni di gestione dell’emergenza sul territorio, interfacciandosi con le strutture Provinciali, Regionali e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio attraverso anche il contatto attivo con Carabinieri e Polizia Locale.

E’ pertanto fondamentale che tutte le richieste di aiuto, chiarimento e supporto, passino attraverso il numero telefonico istituito al C.O.C. 0396017327

Siamo tutti cittadini di Arcore e spesso succede che per conoscenza o amicizia, ti venga spontaneo contattare direttamente un volontario, per avere un sopporto alla spesa, all’acquisto dei medicinali o semplicemente per una parola di conforto; in questo modo la tua richiesta non ha modo di essere gestita correttamente ed in modo strutturato, rischiando che si perda tra un cambio turno e l’altro. Se invece chiami lo 0396017327 l’operatore addetto avrà modo di censire le tue necessità trasmettendole anche ai volontari dei turni successivi.

Abbiamo ricevuto moltissime offerte di aiuto, sono le benvenute e i volontari non sono mai troppi, ecco perché raccogliamo volentieri le vostre disponibilità per supportare quelle che possono essere semplici esigenze come fare la spesa agli anziani che non hanno nessuno nelle vicinanze; purtroppo però, al momento non è possibile gestire l’ingresso di nuovi volontari. Siamo un gruppo molto affiatato che si è abituato a lavorare insieme negli anni, ci basta uno sguardo tra noi, per capire come dobbiamo operare in completa sicurezza. Inserire nuovi elementi in questo momento, sarebbe troppo complesso da gestire e potrebbe risultare in alcuni casi, pericoloso; rimandiamo quindi le vostre adesioni in un prossimo futuro, in tempo di pace.

Abbiamo anche ricevuto offerte di materiale quali mascherine, tessuti per confezionarle, offerte in denaro che abbiamo censito e tracciato nei nostri registri. Per questo motivo, credo opportuno segnalare il nostro iban, affinché questa gestione resti scritta a memoria nel tempo:

conto corrente intestato a Gruppo Comunale Protezione Civile IT83G0503432431000000000326

Sperando di aver dato un supporto utile il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Arcore stringe tutta la cittadinanza in un caloroso abbraccio.