Armato di coltello, tenta di rapinare un diciottenne della bici

Armato di coltello, si è avvicinato a un diciotenne e ha tentato di rapinarlo della sua bicicletta. Non solo il colpo non gli è riuscito, ma è stato poi fermato dai Carabinieri

La tentata rapina armato di coltello

Nel corso della nottata militari della sezione Radiomobile dei Carabinieri hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di D.H. marocchino classe 1995 per il reato di tentata rapina nei confronti di cittadino pakistano del 2002 regolare sul territorio minacciato con coltello al fine di rapinarlo della bicicletta. Ma non solo. Il 25enne è anche indagato in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale durante il fermo avvenuto poco dopo l’1 a Seregno. In quanto soggetto violento e sotto l’effetto di stupefacenti, era già stato denunciato in passato x medesimi reati. Sottoposto a cure mediche al Pronto soccorso di Desio, il malvivente è stato dimesso in codice verde alle 5.07 e dopo accertamenti di rito è stato immediatamente condotto alla casa circondariale di Monza.

