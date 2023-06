Arrestata ladra seriale dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza hanno arrestato una 31enne ladra seriale che deve espiare una pena di sette anni di reclusione per i numerosi colpi messi a segno

In manette la ladra seriale

I militari agratesi hanno quindi arrestato la 31enne, nata in Italia ed originaria dell’ex Jugoslavia, in esecuzione a un ordine di sottoposizione alla detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Milano, dal momento che la donna deve espiare una pena residua di oltre sette anni, per furti commessi tra il 2010 e 2015 nelle province di Milano, Savona e Brescia. La donna, infatti, "vanta" molteplici precedenti per furto.

In particolare nel dicembre 2010 è stata condannata dal Tribunale di Monza poiché arrestata in flagrante a Cologno Monzese in concorso per furto con destrezza in danno di un anziano nei pressi di una chiesa, al quale, dopo averlo avvicinato chiedendole le elemosina, gli sottraeva il portafoglio. Nell'ottobre del 2012 a condannarla era stato il Tribunale di Brescia perché ritenuta responsabile a Rovato (BS) in concorso di furto in abitazione perpetrato nel giugno 2012 quando, notata all’interno di un’abitazione, i vicini allertavano i Carabinieri che intervenivano arrestandola in flagranza. Nel giugno 2014 la sentenza era stata emessa dal Tribunale di Savona perché ritenuta responsabile a Pietra Ligure (SV) in concorso di furto in abitazione perpetrato nel luglio 2012 quando veniva sorpresa dai proprietari di casa e bloccata fino all’arrivo dei carabinieri che la traevano in arresto.

La lista è ancora lunga

Nel febbraio del 2015 il Tribunale dei Minorenni l'ha condannata sempre per furto in abitazione, nel marzo 2019 è stata condannata dal Tribunale di Milano dal momento che nel settembre 2015 è stata bloccata dal proprietario di un esercizio commerciale a cui aveva sottratto l’incasso. Infine nel febbraio 2020 è stata condannata dal Tribunale di Monza per furto in danno di un anziano all’interno di bar di Sesto San Giovanni.

Una serie di sentenze che hanno decretato a carico della donna un cumulo di pena detentive pari a 7 anni e 3 mesi circa, che ora dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare.