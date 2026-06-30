Arrestati due uomini per tentato furto aggravato

I due uomini di età compresa tra i 35 e i 45 anni sono stati fermati all'uscita di un negozio dove avevano rubato oggetti idraulici del valore di 1000 euro

I Carabinieri della Stazione di Verano Brianza hanno arrestato a Carate Brianza in flagranza di reato due uomini, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, residenti nella provincia di Napoli e già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

La segnalazione

L’attività trae origine da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte del personale dipendente di un esercizio commerciale di via Marengo, il quale aveva rilevato la presenza dei due soggetti intenti a sottrarre utensileria idraulica.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno intercettato i due individui mentre oltrepassavano l’uscita “senza acquisti” diretti al parcheggio. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un marsupio, vari utensili idraulici. L’ispezione è stata quindi estesa al veicolo in uso ai medesimi, nel cui bagagliaio sono stati rinvenuti ulteriori attrezzi, tra cui cacciaviti, tenaglie, chiavi e dischi diamantati, asportati poco prima dal medesimo punto vendita con le stesse modalità.

La refurtiva, del valore complessivo di quasi 1.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita al direttore dell’attività commerciale, mentre il veicolo utilizzato è stato sottoposto a sequestro.

Il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, informato delle risultanze operative, ha disposto la presentazione degli arrestati al giudizio con rito direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha convalidato i provvedimenti e ha disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei rispettivi comuni di residenza per tre giorni a settimana.

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