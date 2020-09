Arrestati per spaccio due giovani incensurati. Caponago: fermati in auto per un normale controllo: i Carabinieri hanno trovato droga e 10mila euro.

Sono incensurati e senza lavoro i due giovani italiani, 20 e 26 anni, fermati dai Carabinieri nella notte tra il 21 e 22 settembre, nel corso di un controllo sulla S.P. 215, in territorio di Caponago.

Dopo aver inizialmente provato a evitare i controlli dei militari, dichiarando sin da subito di fare uso personale di stupefacenti e consegnando 2 grammi di marijuana contenuti in due barattoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate, insospettiti da quell’atteggiamento collaborativo, hanno deciso di approfondire il controllo.

Al termine della perquisizione nascosti sotto il sedile del passeggero dell’autovettura su cui viaggiavano i due giovani sono stati trovati un panetto di hashish e la somma contante di diecimila euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Sono stati sequestrati 100 grammi di hashish e sei di marijuana. L’arresto nella mattinata seguente è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Monza che ha disposto gli arresti domiciliari per entrambi.

