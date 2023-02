Arrestato 19enne della baby gang della stazione

Alla stazione di Seregno, insieme a un gruppo di minorenni, nell'aprile dello scorso anno aveva aggredito e rapinato un 18enne monzese. I Carabinieri hanno arrestato uno studente 19enne della baby gang, originario della provincia di Pavia.

Arrestato 19enne della baby gang alla stazione

I Carabinieri hanno arrestato un 19enne pavese accusato di rapina aggravata ai danni di un 18enne monzese all'uscita della stazione ferroviaria di Seregno. I fatti risalgono al 22 aprile dello scorso anno verso le 7.30. Il 19enne aveva agito insieme a un gruppo di minorenni, già arrestati alla fine di agosto con le medesime accuse. Armati di coltelli, i giovani avevano accerchiato, minacciato e spinto contro un muro il malcapitato monzese. Poi lo avevano colpito con calci e pugni. Prima di fuggire gli avevano strappato una collanina d'oro del valore di circa mille euro.

L'aggressione per una ragazza

I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza a carico del 19enne, già detenuto nel carcere di Pavia per un'altra rapina consumata su un treno in transito nel territorio di Varedo. Le indagini sono state condotte dalla Sezione operativa dell'Arma di Seregno e dai militari della Stazione locale. L'aggressione della baby gang sarebbe avvenuta per un messaggio inviato dalla vittima a una ragazza, che aveva un legame con un componente della baby gang. La ragazza era presente alla stazione al momento della brutale aggressione.

Accusato di rapina aggravata

Nell'interrogatorio di uno dei ragazzi accusati, tutti studenti, un minorenne aveva riferito agli investigatori: "Sono intervenuto a dare forza ai miei amici, ma non era mia intenzione fargli del male, l'ho colpito solo con un calcio alle gambe". Come accennato, il maggiorenne pavese deve rispondere di rapina aggravata perché commessa in più di cinque persone e minorenni.