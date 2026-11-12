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Arrestato al parco di Villa Tittoni, a Desio, con la cocaina. Un uomo di 31 anni, di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Arrestato un 31enne durante un controllo del territorio

L’intervento dei Carabinieri è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree verdi e al contrasto dello spaccio. I militari, transitando in via Roma, hanno notato il 31enne all’interno del parco di Villa Tittoni. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di fuggire, lanciando un sacchetto oltre una recinzione per disfarsene. È stato però raggiunto e bloccato grazie anche all’arrivo di un secondo equipaggio. Nel sacchetto i Carabinieri hanno trovato 8,6 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per confezionare le dosi. Durante la perquisizione personale sono stati inoltre sequestrati 670 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività illecita, e un telefono cellulare.

Sequestrati 9,5 grammi di cocaina

I militari hanno poi esteso i controlli all’autovettura in uso al 31enne. Qui sono stati rinvenuti altri due involucri contenenti 0,9 grammi di cocaina. Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta quindi a circa 9,5 grammi. Al termine delle formalità, su disposizione della Procura di Monza, il 31enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Desio in attesa del giudizio direttissimo. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza. L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.