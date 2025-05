Arrestato autore di decine di truffe in ambito assicurativo

La Polizia di Stato ha arrestato a Verano Brianza un cittadino italiano di 55 anni sul quale pendeva una condanna complessiva di 5 anni e 9 mesi di reclusione per truffe

Le truffe

L'uomo, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2023, si è reso responsabile di una molteplicità di truffe in ambito assicurativo ai danni di clienti, conosciuti nel corso dell'attività da lui prestata alle dipendenze di diverse compagnie assicurative, a Monza e in numerosi altri comuni della Brianza, tra cui Carate Brianza, Giussano, Lissone, Lentate sul Seveso, Desio, Muggiò, Verano Brianza, Seregno e Cesano Maderno.

Il modus operandi dell'arrestato era sempre lo stesso. Sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con i clienti nel corso degli anni, continuava ad offrire loro le proprie prestazioni professionali, in molti casi senza averne più titolo. Tuttavia, anziché riceverli in agenzia, fissava gli appuntamenti per la contratto e il rinnovo dei contratti di assicurazione, direttamente a casa loro o presso alcuni esercizi commerciali, riscuotendo i soldi e limitandosi a consegnare o una fotocopia della carta verde o meri preventivi rilasciati da agenzie assicurative. Dopo alcuni giorni o settimane, i clienti ricevevano raccomandate nelle quali erano loro contestata la circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione.

Le rassicurazioni

Successivamente ricontattato dalle vittime, l'uomo assicurava loro di sistemare la pratica, per poi rendersi irreperibile. In alcuni casi, lo stesso si giustificava dicendo di aver inserito nei terminali, per mero errore materiale, una targa differente, ma anche in questi casi non si faceva più sentire.

Appena avuto notizia dell'emissione del suo carico del provvedimento definitivo da eseguire, gli investigatori hanno effettuato un servizio di appostamento e lo hanno sorpreso nella mattinata di sabato scorso mentre stava rientrando verso la sua abitazione.

Al termine delle incombenze, l'uomo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Monza, dove dovrà espiare le condanne emesse a suo carico.