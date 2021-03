Arrestato in Brianza un ricercato internazionale. L’uomo, 46enne, è stato fermato a Cesano Maderno.

Nel pomeriggio di sabato 13 marzo, a Cesano Maderno, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha proceduto all’arresto di S.B., 46enne nato in Senegal, cittadino italiano.

L’uomo, rintracciato e tratto in arresto dagli agenti presso l’abitazione della moglie, era ricercato in campo internazionale ai fini estradizionali verso il Regno Unito per ordine di arresto emesso dalla Corte Penale di Bristol e da mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria britannica per il reato di violenza sessuale aggravata.

Reato punito dalla Sezione I della Legge britannica sui reati sessuali (2003) con pena comminabile della reclusione a vita.