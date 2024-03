Arrestato insospettabile bidello, in casa una pistola clandestina e orologi contraffatti. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che nei giorni scorsi hanno perquisito la sua casa di Bovisio Masciago

Arrestato insospettabile bidello

Mai un guaio con la legge, un lavoro sicuro come collaboratore scolastico in una scuola elementare della Brianza, a contatto con i bambini. Ma l’irreprensibile bidello aveva una vita parallela.

La perquisizione

Nella sua casa di Bovisio Masciago, infatti, custodiva una pistola Beretta 9 millimetri, con numero di matricola cancellato. Arma scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Milano che, nei giorni scorsi, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nell’ambito di un’indagine che vede lo stesso indagato a piede libero per un presunto traffico di Rolex e orologi immessi nel mercato con marchi contraffatti.

Trovata una pistola

Durante gli accertamenti le Fiamme Gialle si sono imbattuti per caso nella scoperta della pistola con relative munizioni A quel punto è scattato l’arresto con le accuse di detenzione d’arma clandestina e ricettazione.

È stato arrestato

Il giudice ha deciso per la custodia in carcere dell’indagato, pur in assenza di precedenti penali. Secondo quanto emerso, il 41enne brianzolo lavora stabilmente come collaboratore scolastico in un istituto primario della provincia di Monza.