Arrestato mentre rovista nei bidoni della spazzatura

E' stato sorpreso e arrestato mentre rovistava nei bidoni della spazzatura.

I Carabinieri della Stazione di Vimercate hanno arresto un 46enne italiano sul quale pendeva un ordine di carcerazione per furto aggravato e ricettazione.

Segnalato da alcuni cittadini mentre rovistava nei bidoni

I militari sono intervenuti nella giornata di ieri, mercoledì 23 marzo, attorno alle 16.30, in via Borromeo, nella frazione di Oreno di Vimercate, attivati della Centrale operativa della Compagnia di Monza. Centrale a cui si erano rivolti poco prima alcuni cittadini che avevano segnalato un uomo che si aggirava nelle zone residenziali intento a rovistare tra i bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Identificato grazie alle impronte digitali

In pochi minuti i carabinieri hanno rintracciato il 46enne che nel frattempo si era allontanato trascinandosi dietro un bidone lungo la strada. Una volta fermato l'uomo è risultato privo di documenti e quindi è stato accompagnato al Comando della Compagnia di Vimercate per essere sottoposto all'identificazione tramite le impronte digitali.

Deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per furto e ricettazione

Una volta identificato è emerso che sul 46enne, italiano originario dell’hinterland di Milano, pendeva un provvedimento di revoca di decreto di sospensione per la carcerazione e ripristino dell’ordine stesso emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano. In particolare l'uomo doveva ancora scontare una pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per furto aggravato e ricettazione, reati commessi entrambi a Milano nel febbraio del 2018 quando, in piazza Lega Lombarda era stato fermato a bordo di un ciclomotore rubato. Il 46enne è quindi stato trasferito nel carcere di Monza dove dovrà scontare la condanna.