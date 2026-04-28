Arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti

L'uomo aveva due dosi di cocaina e quasi 2mila euro in tasca e 47 grammi di hashish a casa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne residente a Desio e già gravato da precedenti

di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

L’intervento è scaturito durante i quotidiani servizi perlustrativi volti al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati. La pattuglia dell’Arma, transitando in via Grandi, ha notato l’uomo fermo all’interno di un’autovettura in sosta. L’atteggiamento visibilmente sospetto del 44enne ha spinto i militari a procedere a un controllo approfondito.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire due involucri contenenti cocaina (rispettivamente di 0,50 e 0,70 grammi), un bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. È stata inoltre sequestrata la somma in contanti di 1.195 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Le operazioni di ricerca sono state estese al domicilio dell’indagato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore involucro contenente 47 grammi di hashish.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.