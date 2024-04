Arrestato per maltrattamenti in famiglia

E' finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: le manette sono scattate ai polsi di un 53enne a Cesano Maderno

In manette per maltrattamenti in famiglia

A Cesano Maderno i Carabinieri hanno arrestato un 53enne di origini bengalesi, residente in provincia, in esecuzione di un'ordinanza

di custodia in carcere, disposta dal Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sulla base di gravi indizi del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’indagine è nata dalla denuncia presentata il 19 marzo presso la Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno dalla moglie dell’arrestato, sua connazionale.

A fare emergere i reati che venivano perpetrati tra le mura domestiche, è stato l’intervento di una pattuglia dell’Arma presso l’abitazione famigliare, a seguito della richiesta di aiuto della donna inviata al culmine dell’ennesimo episodio di violenza.

Le violenze tra le mura domestiche

Sulla base di quanto accertato dai militari, la vittima risulterebbe sottoposta da tempo da parte del coniuge a comportamenti vessatori integrati da ingiurie, gravi minacce e percosse, da cui sarebbero derivate anche lesioni personali. Gli episodi contestati avrebbero avuto

luogo anche in presenza dei tre figli, oggetto anch’essi dei comportamenti violenti.

Al fine di garantire la tutela delle persone offese, la Procura della Repubblica ha avanzato al giudice per le indagini preliminari una richiesta di emissione del provvedimento cautelare, che è stata accolta

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.