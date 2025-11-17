Arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza un 55enne ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della anziana madre.

Arrestato per maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre

L’arresto del 55enne domiciliato a Cavenago di Brianza, in flagranza di reato, è avvenuto giovedì 13 novembre: l’intervento dei militari è scaturito da una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Monza, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Giunti presso l’abitazione segnalata, i militari hanno accertato che l’uomo, in forte stato di agitazione, aveva appena colpito con violenza l’anziana madre, per poi allontanarsi.

L’aggressore, noto alle Forze dell’Ordine, è stato rintracciato poco distante e condotto in caserma. Da ulteriori accertamenti è emerso che la donna era già stata vittima di analoghi episodi, uno dei quali, risalente al 4 novembre scorso, aveva determinato il temporaneo allontanamento dall’abitazione condivisa, con l’attivazione della procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”.

La vittima è stata trasportata presso l’Ospedale di Vimercate, dove è stata medicata e giudicata guaribile in 21 giorni.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Monza.