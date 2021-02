Arrestato perchè spacciava cocaina per strada: è la terza volta che viene beccato dai Carabinieri

É stato sorpreso a spacciare cocaina in strada: un 21enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri. E non è un caso isolato: l’anno scorso era già finito in manette per ben due volte, sempre per spaccio.

Alla vista delle divise se l’è data a gambe levate

L’ultimo episodio si è verificato mercoledì a Roncello. Erano le 18 circa quando i militari della Stazione di Bellusco hanno notato un ragazzo aggirarsi tra le auto parcheggiate in via D’annunzio. Alla vista delle divise, il giovane, d’impulso, ha iniziato a correre per strada, inseguito da uno dei carabinieri presenti. La fuga è durata solo poche centinaia di metri.

Perquisito, il 21enne aveva con sè 25 dosi di cocaina avvolte nel cellophane, per un peso complessivo di 30 grammi circa, nonché 700 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Pusher… recidivo

Il giovane marocchino è stato così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Vimercate. Giovedì è stato celebrato il rito direttissimo, in videoconferenza con il Tribunale di Monza. Dopo la convalida dell’arresto, il pusher è stato tradotto in carcere a Monza.

Come detto sopra, non è stata la prima volta che il 21enne si è visto stringere le manette intorno ai polsi. Era già successo due volte lo scorso anno, sempre sorpreso a piedi a Roncello, come mercoledì. La prima volta era stato pizzicato dalla Sezione Radiomobile con nove dosi di cocaina e 150 euro (anche in quell’occasione tentò la fuga); la secondo ad agosto, dai Carabinieri di Bellusco, con 13 dosi di cocaina.