Seregnese arrestato dopo la rapina al supermercato

Arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata in un supermercato a Paderno Dugnano, consumata nella tarda mattinata di ieri, giovedì 12 novembre. In carcere un seregnese, rintracciato dai Carabinieri insieme a un uomo residente a Paderno.

La rapina al supermarket

La rapina si è consumata ieri, giovedì 12 novembre, verso le 11.50 nel supermercato di via Lamarmora a Paderno Dugnano. Entrambi hanno agito travisati, uno era armato di coltello. Dopo aver minacciato il personale del punto vendita, si sono impossessati del denaro contante per un valore di 230 euro. Poi si sono dileguati a piedi nelle vie adiacenti.

La fuga in un condominio dopo la rapina

Sul luogo della rapina sono accorsi i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Rho e della tenenza locale, che hanno individuato la via di fuga dei rapinatori anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti. I malfattori si sono rifugiati in un condominio di via Lamarmora, subito cinturato dai militari dell’Arma.

Il seregnese bloccato mentre scappava in auto

I Carabinieri hanno quindi controllato l’intero stabile per rintracciare gli autori. Uno dei rapinatori è stato trovato nella propria abitazione, dove erano nascoste la refurtiva e l’arma utilizzata al supermercato. L’altro soggetto, il seregnese di 33 anni, è stato bloccato dai militari sulla pubblica via mentre cercava di fuggire in auto.

Recuperato il denaro asportato

Recuperato e restituito il denaro asportato, rinvenuti anche i vestiti utilizzati nel corso della rapina. Il seregnese e il padernese, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

